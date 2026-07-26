В Бурятии два села остались без транспортного сообщения из-за наводнения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за подъема уровня воды в реке Джида оказался затоплен автомобильный мост.
- Прервано автомобильное сообщение по подъездной дороге к селам Тохой и Укыр-Челон Джидинского района Бурятии.
УЛАН-УДЭ, 26 июл - РИА Новости. Села Тохой и Укыр-Челон в Джидинском районе Бурятии остались без транспортного сообщения из-за подъема воды в реке и затоплении автомобильного моста, сообщил региональный главк МЧС.
"В результате подъема уровня воды в реке Джида затоплен автомобильный мост. Прервано автомобильное сообщение по подъездной дороге к селам Тохой и Укыр-Челон Джидинского района", - говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали отказаться от поездок в данном направлении.