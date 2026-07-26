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В Бурятии два села остались без транспортного сообщения из-за наводнения - РИА Новости, 26.07.2026
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13:52 26.07.2026 (обновлено: 14:40 26.07.2026)
В Бурятии два села остались без транспортного сообщения из-за наводнения

В Бурятии из-за подъема воды в реке 2 села остались без транспортного сообщения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за подъема уровня воды в реке Джида оказался затоплен автомобильный мост.
  • Прервано автомобильное сообщение по подъездной дороге к селам Тохой и Укыр-Челон Джидинского района Бурятии.
УЛАН-УДЭ, 26 июл - РИА Новости. Села Тохой и Укыр-Челон в Джидинском районе Бурятии остались без транспортного сообщения из-за подъема воды в реке и затоплении автомобильного моста, сообщил региональный главк МЧС.
"В результате подъема уровня воды в реке Джида затоплен автомобильный мост. Прервано автомобильное сообщение по подъездной дороге к селам Тохой и Укыр-Челон Джидинского района", - говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали отказаться от поездок в данном направлении.
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ПроисшествияДжидинский районРеспублика БурятияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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