Бернем заявил, что готов критиковать Трампа ради интересов Британии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энди Бернем заявил, что готов подвергнуть критике президента США Дональда Трампа, если сочтет нужным, чтобы защитить национальные интересы Великобритании.
- Бернем подчеркнул, что будет высказывать идеи, правильные для Великобритании, даже если они будут отличаться от мнения Трампа.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Новый британский премьер-министр Энди Бернем заявил, что готов подвергнуть критике президента США Дональда Трампа, если сочтет нужным, чтобы защитить национальные интересы Великобритании.
Ранее газета Daily Mail ссылкой на близкий к Белому дому источник сообщала, что Трамп пока намерен мириться с Энди Бернемом, рассчитывая, что тот не станет последним премьер-министром Великобритании за время его каденции. По словам источника, президент будет пока "терпеть".
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"Конечно... Все лидеры вынуждены делать это. В первую очередь нужно защищать свои национальные интересы. Именно это вы обязаны делать, чтобы должным образом выполнять свою работу... Я бы не стал воздерживаться от заявлений о том, что считаю правильным", - заявил Бернем в интервью британским СМИ, отвечая на вопрос о том, готов ли он подвергнуть Трампа критике, если сочтет это нужным.
Кроме того, Бернема спросили, доверяет ли он американскому лидеру, однако он ушел от ответа, заявив, что "мир меняется" и нужно реагировать на события по мере их развития.
"Я ни в коем случае не могу сказать, что у меня не будет мнения, отличного от мнения Трампа. Мне нужно будет высказать другую идею, которая будет правильной для Великобритании, и я сделаю это", - добавил новый британский премьер.
Передача власти Бернему от бывшего премьер-министра Кира Стармера состоялась в понедельник, 20 июля. Он стал седьмым премьером Великобритании за последние десять лет.