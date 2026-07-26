Бернем заявил, что готов критиковать Трампа ради интересов Британии

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"Конечно... Все лидеры вынуждены делать это. В первую очередь нужно защищать свои национальные интересы. Именно это вы обязаны делать, чтобы должным образом выполнять свою работу... Я бы не стал воздерживаться от заявлений о том, что считаю правильным", - заявил Бернем в интервью британским СМИ, отвечая на вопрос о том, готов ли он подвергнуть Трампа критике, если сочтет это нужным.