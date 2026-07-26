Глава Минобороны Британии стремится поладить с Трампом, пишет Telegraph

Краткий пересказ от РИА ИИ Британский министр обороны Уэс Стритинг стремится восстановить отношения Великобритании с президентом США Дональдом Трампом.

Обсуждается возможность проведения в Лондоне конференции по вопросу создания международной коалиции для защиты судоходства в Ормузском проливе.

Уэс Стритинг и госсекретарь США Пит Хегсет обсудили обязательства Британии по расходам на оборону в рамках НАТО.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Британский министр обороны Уэс Стритинг стремится восстановить отношения Великобритании с президентом США Дональдом Трампом, ухудшившиеся при предыдущем премьере Кире Стармере, пытаясь выстроить сотрудничество по работе над открытием Ормузского пролива, сообщает газета Британский министр обороны Уэс Стритинг стремится восстановить отношения Великобритании с президентом США Дональдом Трампом, ухудшившиеся при предыдущем премьере Кире Стармере, пытаясь выстроить сотрудничество по работе над открытием Ормузского пролива, сообщает газета Telegraph

В марте газета Telegraph писала, что Стармер отказался направлять военные корабли для восстановления судоходства через Ормузский пролив , несмотря на соответствующую просьбу Трампа. Американский лидер в свою очередь заявлял, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.

"Уэс Стритинг стремится наладить отношения Великобритании с Дональдом Трампом через "совместную работу" по повторному открытию Ормузского пролива, а также обещая модернизировать вооруженные силы", - пишет издание.

Газета со ссылкой на источник, близкий к Стритингу, сообщает, что глава МО провел "очень теплый" разговор с госсекретарем США Питом Хегсетом: стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе.

В частности, Стритинг обсудил со своим американским коллегой возможность проведения в Лондоне конференции по вопросу о сотрудничестве в создании международной коалиции по защите судоходства в Ормузском проливе.

Кроме того, политики также обсудили обязательства Британии по расходам на оборону в рамках НАТО.