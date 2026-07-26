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Глава Минобороны Британии стремится поладить с Трампом, пишет Telegraph - РИА Новости, 26.07.2026
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05:24 26.07.2026 (обновлено: 05:35 26.07.2026)
Глава Минобороны Британии стремится поладить с Трампом, пишет Telegraph

Telegraph: новый глава МО Британии Стритинг стремится наладить отношения с США

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский министр обороны Уэс Стритинг стремится восстановить отношения Великобритании с президентом США Дональдом Трампом.
  • Обсуждается возможность проведения в Лондоне конференции по вопросу создания международной коалиции для защиты судоходства в Ормузском проливе.
  • Уэс Стритинг и госсекретарь США Пит Хегсет обсудили обязательства Британии по расходам на оборону в рамках НАТО.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Британский министр обороны Уэс Стритинг стремится восстановить отношения Великобритании с президентом США Дональдом Трампом, ухудшившиеся при предыдущем премьере Кире Стармере, пытаясь выстроить сотрудничество по работе над открытием Ормузского пролива, сообщает газета Telegraph.
В марте газета Telegraph писала, что Стармер отказался направлять военные корабли для восстановления судоходства через Ормузский пролив, несмотря на соответствующую просьбу Трампа. Американский лидер в свою очередь заявлял, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
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"Уэс Стритинг стремится наладить отношения Великобритании с Дональдом Трампом через "совместную работу" по повторному открытию Ормузского пролива, а также обещая модернизировать вооруженные силы", - пишет издание.
Газета со ссылкой на источник, близкий к Стритингу, сообщает, что глава МО провел "очень теплый" разговор с госсекретарем США Питом Хегсетом: стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе.
В частности, Стритинг обсудил со своим американским коллегой возможность проведения в Лондоне конференции по вопросу о сотрудничестве в создании международной коалиции по защите судоходства в Ормузском проливе.
Кроме того, политики также обсудили обязательства Британии по расходам на оборону в рамках НАТО.
Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Газета Times в феврале писала, что руководство НАТО все больше недовольно низкими темпами роста расходов Великобритании на оборону.
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В миреОрмузский проливВеликобританияСШАДональд ТрампКир СтармерПит ХегсетНАТО
 
 
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