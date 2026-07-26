Краткий пересказ от РИА ИИ Лондон не откажется от конфронтации с Россией в ближайшее время, заявил бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей.

По словам Мюррея, русофобия стала элементом государственной идеологии, но большинство британцев ее не разделяют.

Мюррей выразил опасения, что гонка вооружений может случайно привести к войне, назвав нынешнее время очень опасным.

ВЕНА, 26 июл - РИА Новости. Лондон не откажется от конфронтации с Россией в ближайшее время, заявил РИА Новости шотландский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане (2002-2004) Крейг Мюррей.

"Без революционных изменений в политической системе ничего не изменится. Все это настолько глубоко укоренилось в британском истеблишменте, в системе капитализма Великобритании и в интересах военно-промышленного комплекса. Политическая система становится все более авторитарной. Сами политики уже не являются ключевыми фигурами. Они лишь марионетки миллиардеров", - сказал Мюррей РИА Новости.

По словам эксперта, нынешние политики на самом деле не управляют страной. "Поэтому необходимые перемены должны быть по-настоящему революционными. При нынешней системе русофобия, к сожалению, стала своего рода необходимым элементом идеологии, на которой держится государство. Это крайне печально. Однако, как мне кажется, все больше людей отвергают такой подход", - добавил Мюррей

Он подчеркнул, что русофобию британского государства не разделяет большинство британцев. "Большинство людей не испытывают ненависти к русским. Внушить такую ненависть людям непросто, поэтому принимается все больше репрессивных законов. Например, в скором станет незаконной публикация любой информации, полученной из источников российского правительства, независимо от ее содержания", - отметил собеседник агентства.

На его взгляд, "подобные абсурдные законы" свидетельствуют о том, что государству становится все труднее контролировать информационную повестку.

"К сожалению, в краткосрочной перспективе выйти из этой безумной ситуации будет непросто. Остается лишь надеяться, что власти не зайдут настолько далеко, чтобы развязать настоящую войну. Все, о чем они говорят, - это война. Они рассуждают о войне так, будто это нечто желательное", - пояснил он.