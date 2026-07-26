Президент Бразилии назвал новые пошлины США стратегической ошибкой

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал новые американские пошлины стратегической ошибкой, которая навредит экономике США и партнерским отношениям с Бразилией.

По его мнению, ряд американских производственных секторов зависит от ресурсов из Бразилии, и новые пошлины приведут к росту цен на многие товары для американских потребителей.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал новые американские пошлины стратегической ошибкой, которая навредит самому Вашингтону.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американскому торговому представительству поручено ввести пошлины в размере 25% на большую часть импорта из Бразилии.

"Новые пошлины, помимо того, что они несправедливы, являются стратегической ошибкой - они навредят экономике США и партнерским отношениям США с Бразилией", - написал бразильский лидер в статье для газеты Washington Post

Как отметил президент, ряд американских производственных секторов зависит от ресурсов из Бразилии, поэтому как продукты питания, так и обувь, текстиль, мебель, автозапчасти, а также многие другие товары станут дороже для самих американских потребителей.

"Латинская Америка и страны Карибского бассейна не нуждаются ни в авианосцах, патрулирующих их воды, ни в пошлинах в качестве наказания. Чего нам не хватает, так это надежных и предсказуемых партнеров. В то время как США закрывают свой рынок, другие страны вышли на первый план как альтернативы, предлагая позитивную повестку, способствующую экономическому и социальному развитию", - отметил бразильский лидер.