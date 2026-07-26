Рейтинг@Mail.ru
Президент Бразилии назвал новые пошлины США стратегической ошибкой - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 26.07.2026
Президент Бразилии назвал новые пошлины США стратегической ошибкой

Лула да Силва назвал новые пошлины США стратегической ошибкой

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Лула Инасио да Силва
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал новые американские пошлины стратегической ошибкой, которая навредит экономике США и партнерским отношениям с Бразилией.
  • По его мнению, ряд американских производственных секторов зависит от ресурсов из Бразилии, и новые пошлины приведут к росту цен на многие товары для американских потребителей.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал новые американские пошлины стратегической ошибкой, которая навредит самому Вашингтону.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американскому торговому представительству поручено ввести пошлины в размере 25% на большую часть импорта из Бразилии.
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
СМИ: Бразилия отказала в визах двум представителям администрации Трампа
25 июля, 19:47
"Новые пошлины, помимо того, что они несправедливы, являются стратегической ошибкой - они навредят экономике США и партнерским отношениям США с Бразилией", - написал бразильский лидер в статье для газеты Washington Post.
Как отметил президент, ряд американских производственных секторов зависит от ресурсов из Бразилии, поэтому как продукты питания, так и обувь, текстиль, мебель, автозапчасти, а также многие другие товары станут дороже для самих американских потребителей.
"Латинская Америка и страны Карибского бассейна не нуждаются ни в авианосцах, патрулирующих их воды, ни в пошлинах в качестве наказания. Чего нам не хватает, так это надежных и предсказуемых партнеров. В то время как США закрывают свой рынок, другие страны вышли на первый план как альтернативы, предлагая позитивную повестку, способствующую экономическому и социальному развитию", - отметил бразильский лидер.
Ранее профессор образовательного и исследовательского фонда Жетулио Варгаса в Рио-де-Жанейро Рафаэль Чавес рассказал РИА Новости о том, что импортные пошлины США не станут большой проблемой для Бразилии с точки зрения макроэкономики. Эксперт отметил, что существуют возможности для поиска альтернативных рынков сбыта для бразильской продукции. Кроме того, у США есть длинный список исключений, в который попали основные стратегически важные товары Бразилии, такие как самолеты Embraer, целлюлоза, мясо.
Вид на город Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
В Бразилии пройдет форум по сотрудничеству России и Латинской америки
9 июля, 17:50
 
В миреБразилияСШАЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала