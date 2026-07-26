ВС России уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на алексеево-дружковском и славянском направлениях, сообщили РИА Новости в Минобороны.

В Минобороны уточнили, что после обнаружения украинских военнослужащих был выявлен пункт управления беспилотными летательными аппаратами, после чего по цели нанесли артиллерийские удары, уничтожившие пункт управления и живую силу.