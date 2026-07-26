ВС России уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
- На алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады «Южной» группировки войск обнаружили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ после выявления живой силы противника.
- На славянском направлении расчет беспилотных систем 1102-го мотострелкового полка 6-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск обнаружил и уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ.
ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на алексеево-дружковском и славянском направлениях, сообщили РИА Новости в Минобороны.
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"На алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады (большой мощности) "Южной" группировки войск обнаружили живую силу противника, выставляющую разведывательный дрон", — сказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что после обнаружения украинских военнослужащих был выявлен пункт управления беспилотными летательными аппаратами, после чего по цели нанесли артиллерийские удары, уничтожившие пункт управления и живую силу.
Еще один пункт управления БПЛА ВСУ был уничтожен на окраине Алексеево-Дружковки.
На славянском направлении расчет беспилотных систем 1102-го мотострелкового полка 6-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск обнаружил и уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ.
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