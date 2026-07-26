Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 26.07.2026
ВС России уничтожили три пункта управления беспилотниками ВСУ в ДНР

МО: ВС России уничтожили 3 пункта управления БПЛА ВСУ на двух направлениях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Танк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
  • На алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады «Южной» группировки войск обнаружили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ после выявления живой силы противника.
  • На славянском направлении расчет беспилотных систем 1102-го мотострелкового полка 6-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск обнаружил и уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ.
ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на алексеево-дружковском и славянском направлениях, сообщили РИА Новости в Минобороны.
«
"На алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады (большой мощности) "Южной" группировки войск обнаружили живую силу противника, выставляющую разведывательный дрон", — сказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что после обнаружения украинских военнослужащих был выявлен пункт управления беспилотными летательными аппаратами, после чего по цели нанесли артиллерийские удары, уничтожившие пункт управления и живую силу.
Еще один пункт управления БПЛА ВСУ был уничтожен на окраине Алексеево-Дружковки.
На славянском направлении расчет беспилотных систем 1102-го мотострелкового полка 6-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск обнаружил и уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала