Краткий пересказ от РИА ИИ Боевики американской ЧВК Forward Observation Group (FOG), сбежавшие из Курской области, замечены в Сумах.

Командир спецназа "Ахмат" Аид сообщил, что ЧВК FOG была в составе наступательных сил во время курского вторжения и должна была взять плацдарм для дальнейшего наступления ВСУ.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июл - РИА Новости. Сбежавшие из Курской области боевики американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group (FOG) замечены в Сумах, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений спецназа "Ахмат" с позывным Аид.

Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщал РИА Новости, что бойцы спецназа и смежных подразделений группировки "Север" активно уничтожают резервы ВСУ в Сумах.

"Против нас здесь стоит много подразделений, начиная от теробороны… и даже расчеты спецназа ГУР (Главное управление разведки Украины – ред.) и ССО (Силы специальных операций – ред.) 8-й полк – наши старые оппоненты, 73-й морской центр сил специальных операций, по нашей информации, тоже завел сюда людей, и даже печально известная ЧВК FOG, с которой мы познакомились во время курского вторжения. Тогда мы добить не успели, они вышли к концу августа (2024 года – ред.), сейчас уже доподлинно подтверждено и известно, что они зашли в Сумы", - сообщил Аид.

Он уточнил, что во время курского вторжения ЧВК FOG была в составе наступательных сил, которые должны были взять плацдарм для дальнейшего наступления ВСУ.

« "Последнее, где мы фиксировали FOG, – это у печально известной уже для ВСУ "Пятерочки" в Судже, они там устроили себе фотосессию. Когда наступление захлебнулось и продвигаться ВСУ уже не могли, мы их начали сдерживать, FOG убыла", - пояснил боец спецназа "Ахмат".

Он уточнил, что на данный момент боевики американской ЧВК зафиксированы в Сумах.