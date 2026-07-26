Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевики американской ЧВК Forward Observation Group (FOG), сбежавшие из Курской области, замечены в Сумах.
- Командир спецназа "Ахмат" Аид сообщил, что ЧВК FOG была в составе наступательных сил во время курского вторжения и должна была взять плацдарм для дальнейшего наступления ВСУ.
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июл - РИА Новости. Сбежавшие из Курской области боевики американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group (FOG) замечены в Сумах, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений спецназа "Ахмат" с позывным Аид.
Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщал РИА Новости, что бойцы спецназа и смежных подразделений группировки "Север" активно уничтожают резервы ВСУ в Сумах.
"Против нас здесь стоит много подразделений, начиная от теробороны… и даже расчеты спецназа ГУР (Главное управление разведки Украины – ред.) и ССО (Силы специальных операций – ред.) 8-й полк – наши старые оппоненты, 73-й морской центр сил специальных операций, по нашей информации, тоже завел сюда людей, и даже печально известная ЧВК FOG, с которой мы познакомились во время курского вторжения. Тогда мы добить не успели, они вышли к концу августа (2024 года – ред.), сейчас уже доподлинно подтверждено и известно, что они зашли в Сумы", - сообщил Аид.
Он уточнил, что во время курского вторжения ЧВК FOG была в составе наступательных сил, которые должны были взять плацдарм для дальнейшего наступления ВСУ.
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"Последнее, где мы фиксировали FOG, – это у печально известной уже для ВСУ "Пятерочки" в Судже, они там устроили себе фотосессию. Когда наступление захлебнулось и продвигаться ВСУ уже не могли, мы их начали сдерживать, FOG убыла", - пояснил боец спецназа "Ахмат".
Он уточнил, что на данный момент боевики американской ЧВК зафиксированы в Сумах.
"Последнее, где мы их сейчас зафиксировали, – они прибыли именно в город Сумы и оттуда выдвинулись на выполнение боевых задач, наемники этого ЧВК. Дроноводы у них свои есть, диверсионные группы, так что ожидается второй раунд наших взаимоотношений, будем добивать того, кого не добили", - подытожил Аид.
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