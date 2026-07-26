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Боевик ВСУ жаловался сослуживцу, что умирает от жажды - РИА Новости, 26.07.2026
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Боевик ВСУ жаловался сослуживцу, что умирает от жажды

Солдат ВСУ жаловался сослуживцу, что умирает от жажды

© REUTERS / Anatolii StepanovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский рассказал, что после отступления из Курской области его бригаду перебросили на добропольское направление, где ощущался острый дефицит воды.
  • Пленный сообщил, что сослуживцы получали полуторалитровую бутылку воды раз в три дня и были готовы пить мочу.
ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Военнослужащий ВСУ на добропольском направлении жаловался, что умирает от жажды, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский.
По его словам, после отступления из Курской области его бригаду перебросили на добропольское направление. На позициях ощущался острый дефицит воды: военнослужащим доставляли полуторалитровую бутылку раз в три дня.
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"Мой побратим говорил: "Я хочу так воды... я от жажды умру"", — сказал пленный, добавив, что сослуживец был готов пить даже его мочу.
Украинские военные на передовой неоднократно жаловались на длительное отсутствие воды и продовольствия, следует из показаний пленных и полученных агентством радиоперехватов.
В некоторых случаях украинские солдаты были вынуждены собирать дождевую воду, есть снег и употреблять непригодные для питья жидкости. На отдельных позициях военнослужащие ВСУ могли находиться без воды и еды до двух недель.
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