Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский рассказал, что после отступления из Курской области его бригаду перебросили на добропольское направление, где ощущался острый дефицит воды.
- Пленный сообщил, что сослуживцы получали полуторалитровую бутылку воды раз в три дня и были готовы пить мочу.
ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Военнослужащий ВСУ на добропольском направлении жаловался, что умирает от жажды, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 78-й бригады ВСУ Сергей Халковский.
По его словам, после отступления из Курской области его бригаду перебросили на добропольское направление. На позициях ощущался острый дефицит воды: военнослужащим доставляли полуторалитровую бутылку раз в три дня.
"Мой побратим говорил: "Я хочу так воды... я от жажды умру"", — сказал пленный, добавив, что сослуживец был готов пить даже его мочу.
Украинские военные на передовой неоднократно жаловались на длительное отсутствие воды и продовольствия, следует из показаний пленных и полученных агентством радиоперехватов.
В некоторых случаях украинские солдаты были вынуждены собирать дождевую воду, есть снег и употреблять непригодные для питья жидкости. На отдельных позициях военнослужащие ВСУ могли находиться без воды и еды до двух недель.
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