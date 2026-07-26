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На Северном флоте сформировали первый полк беспилотников - РИА Новости, 26.07.2026
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11:19 26.07.2026
На Северном флоте сформировали первый полк беспилотников

Главком ВМФ Моисеев: на Северном флоте сформировали первый полк беспилотников

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗапуск беспилотника
Запуск беспилотника - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Северном флоте сформирован полк беспилотных систем.
  • Второй полк беспилотных систем будет сформирован на Тихоокеанском флоте в 2027 году.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Первый полк беспилотников сформирован на Северном флоте, второй будет на Тихоокеанском флоте в 2027 году, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.
"У нас сформированы полки беспилотных систем, они уже существуют. Именно полки беспилотных систем в структуре флотов. Первого июля мы сформировали полк на Северном флоте, обеспечили его всем вооружением, его структуру мы видим дивизионного состава: два дивизиона надводных беспилотников, один подводный. В следующем году мы закроем эту тему на Тихоокеанском флоте", - сказал Моисеев в эфире телеканала "Звезда".
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