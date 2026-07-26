Оператор БПЛА объяснил, зачем управление дроном разделяют по точкам

Краткий пересказ от РИА ИИ Запуск и боевое применение беспилотников выполняют два разных оператора из разных точек.

Беспилотники ZALA Z-16 и Х-51 и барражирующий боеприпас «Ланцет» используются на Харьковском направлении.

Разделение функций операторов позволяет снизить риски для расчета и замаскировать позиции.

БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Оператор беспилотных систем 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным Клим рассказал РИА Новости, что запуск и боевое применение беспилотников выполняют два разных оператора из разных точек, что позволяет максимально обезопасить расчет и замаскировать позиции.

"Мы летаем на беспилотниках ZALA Z-16 и Х-51, барражирующий боеприпас "Ланцет". Летаем на направлении Харьковском. Наша работа заключается в том, чтобы максимально безопасно для себя запустить борт и передать его операторам. Мы можем это если будем запускать каждый раз с разных точек", - сообщил Клим.

Запуск производится с одной точки, после чего управление передается операторам, находящимся в другом месте. Он пояснил, что такое разделение функций позволяет снизить риски для расчета.

« "Мы запускаем борт, поднимаем его в воздух. Операторы, сидящие вообще в другом месте, также направляют антенну на борт, и мы его передаем им. Дальше они принимают на себя все управление и выполняют уже боевую работу", - добавил оператор.