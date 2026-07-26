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Оператор БПЛА объяснил, зачем управление дроном разделяют по точкам - РИА Новости, 26.07.2026
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Оператор БПЛА объяснил, зачем управление дроном разделяют по точкам

Боевое применение БПЛА выполняют два оператора из разных точек для маскировки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запуск и боевое применение беспилотников выполняют два разных оператора из разных точек.
  • Беспилотники ZALA Z-16 и Х-51 и барражирующий боеприпас «Ланцет» используются на Харьковском направлении.
  • Разделение функций операторов позволяет снизить риски для расчета и замаскировать позиции.
БЕЛГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Оператор беспилотных систем 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным Клим рассказал РИА Новости, что запуск и боевое применение беспилотников выполняют два разных оператора из разных точек, что позволяет максимально обезопасить расчет и замаскировать позиции.
"Мы летаем на беспилотниках ZALA Z-16 и Х-51, барражирующий боеприпас "Ланцет". Летаем на направлении Харьковском. Наша работа заключается в том, чтобы максимально безопасно для себя запустить борт и передать его операторам. Мы можем это если будем запускать каждый раз с разных точек", - сообщил Клим.
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Запуск производится с одной точки, после чего управление передается операторам, находящимся в другом месте. Он пояснил, что такое разделение функций позволяет снизить риски для расчета.
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"Мы запускаем борт, поднимаем его в воздух. Операторы, сидящие вообще в другом месте, также направляют антенну на борт, и мы его передаем им. Дальше они принимают на себя все управление и выполняют уже боевую работу", - добавил оператор.
По словам Клима, разные операторы для запуска и боевой работы существуют именно для маскировки. Это стандартная практика, позволяющая скрыть реальные точки старта и сделать работу расчета более безопасной, добавил он.
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