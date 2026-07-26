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Над Херсонской областью сбили 242 украинских беспилотника за неделю - РИА Новости, 26.07.2026
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11:15 26.07.2026
Над Херсонской областью сбили 242 украинских беспилотника за неделю

Сальдо: над Херсонской областью за неделю уничтожили 242 украинских беспилотника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Херсонской областью за минувшую неделю уничтожили 242 вражеских беспилотника.
  • Губернатор Владимир Сальдо поблагодарил военных за надежную защиту региона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Над Херсонской областью за минувшую неделю уничтожено 242 вражеских беспилотника, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За минувшую неделю над Херсонской областью уничтожено 242 вражеских беспилотников. За каждым сбитым БПЛА стоят предотвращенные теракты и сохраненные жизни людей", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор поблагодарил военных за надежную защиту региона.
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