Над Херсонской областью сбили 242 украинских беспилотника за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Херсонской областью за минувшую неделю уничтожили 242 вражеских беспилотника.
- Губернатор Владимир Сальдо поблагодарил военных за надежную защиту региона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Над Херсонской областью за минувшую неделю уничтожено 242 вражеских беспилотника, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За минувшую неделю над Херсонской областью уничтожено 242 вражеских беспилотников. За каждым сбитым БПЛА стоят предотвращенные теракты и сохраненные жизни людей", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор поблагодарил военных за надежную защиту региона.
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