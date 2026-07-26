Полиция подтвердила ликвидацию главного подозреваемого в теракте в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Берлине произошел теракт в районе парка Тиргартен, есть один погибший и 29 пострадавших.
- Полиция Берлина подтвердила ликвидацию главного подозреваемого в теракте.
- Подозреваемый был локализован в районе Шпандау, где после его нападения на сотрудников полиции с холодным оружием был применен спецназ SEK.
БЕРЛИН, 26 июл - РИА Новости. Полиция Берлина официально подтвердила информацию о ликвидации главного подозреваемого в теракте в центре немецкой столицы.
Теракт произошел поздно вечером в субботу в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места. По данным главы МВД ФРГ Александра Добриндта, известно об одном погибшем и еще 29 пострадавших.
"Около 18.00 (19.00 мск - ред.) подозреваемый в совершении теракта был локализован на территории садового кооператива в (берлинском - ред.) районе Шпандау. По предварительным данным, он побежал в сторону наших сотрудников с холодным оружием, после чего берлинский спецназ SEK применил огнестрельное оружие", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х.
Там уточнили, что несмотря на попытки реанимации, 21-летний подозреваемый скончался на месте.
Добриндт ранее сообщил, что правоохранительные органы Германии квалифицируют наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам. По информации телеканала RBB, главный подозреваемый, гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, пытался ранее вступить в террористическую организацию "Исламское государство"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.