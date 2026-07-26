Полиция подтвердила ликвидацию главного подозреваемого в теракте в Берлине

"Около 18.00 (19.00 мск - ред.) подозреваемый в совершении теракта был локализован на территории садового кооператива в (берлинском - ред.) районе Шпандау. По предварительным данным, он побежал в сторону наших сотрудников с холодным оружием, после чего берлинский спецназ SEK применил огнестрельное оружие", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х.