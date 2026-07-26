Премьер Чехии назвал теракт в Берлине результатом неконтролируемой миграции

ПРАГА, 26 июл - РИА Новости. Субботнее нападение на мероприятие в Берлине является трусливым террористическим актом, заявил в воскресенье журналистам премьер Чехии Андрей Бабиш, добавив, что подобные нападения являются результатом неконтролируемой миграции.

Фразу Wir schaffen das! ("Мы можем это сделать!") произнесла тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель летом 2015 года, когда миграционный кризис в Европе достиг своего пика. Меркель хотела заверить немецкую общественность в том, что сможет справиться с трудностями приема и интеграции сотен тысяч людей.