Премьер Чехии назвал теракт в Берлине результатом неконтролируемой миграции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал нападение на мероприятие в Берлине трусливым террористическим актом.
- Он добавил, что подобные нападения являются результатом неконтролируемой миграции.
ПРАГА, 26 июл - РИА Новости. Субботнее нападение на мероприятие в Берлине является трусливым террористическим актом, заявил в воскресенье журналистам премьер Чехии Андрей Бабиш, добавив, что подобные нападения являются результатом неконтролируемой миграции.
Теракт произошел поздно вечером в субботу в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места. По данным главы МВД ФРГ Александра Добриндта, известно об одном погибшем и еще 29 пострадавших.
"Это ужасно. Любой подобный трусливый и отвратительный террористический акт должен быть немедленно осужден каждым нормальным человеком. К сожалению, все эти нападения являются результатом неконтролируемой миграции и политики Wir schaffen das! ("Мы можем это сделать!"), которую Европейский союз проводит уже много лет", - сказал Бабиш.
Фразу Wir schaffen das! ("Мы можем это сделать!") произнесла тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель летом 2015 года, когда миграционный кризис в Европе достиг своего пика. Меркель хотела заверить немецкую общественность в том, что сможет справиться с трудностями приема и интеграции сотен тысяч людей.