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Подозреваемого в совершении теракта в Берлине ликвидировали при задержании - РИА Новости, 26.07.2026
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20:10 26.07.2026 (обновлено: 21:24 26.07.2026)
Подозреваемого в совершении теракта в Берлине ликвидировали при задержании

Подозреваемого в теракте в Берлине ликвидировали в ходе полицейской операции

© REUTERS / Annegret HilseЭкстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в скопление людей, в Берлине
Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в скопление людей, в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в скопление людей, в Берлине
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемого в совершении теракта в центре Берлина ликвидировали при задержании.
  • Несмотря на попытки реанимации, 21-летний мужчина умер на месте.
БЕРЛИН, 26 июл — РИА Новости. Подозреваемого в совершении теракта в центре Берлина ликвидировали при задержании, сообщила местная полиция.
Инцидент произошел поздно вечером в субботу в районе парка Тиргартен во время массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места происшествия. Известно об одном погибшем и 29 пострадавших.
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"Около 18:00 (19:00 мск) подозреваемый в совершении теракта был локализован на территории садового кооператива в районе Шпандау. По предварительным данным, он побежал в сторону наших сотрудников с холодным оружием, после чего берлинский спецназ SEK применил огнестрельное оружие", — написала полиция в соцсети Х.
Несмотря на попытки реанимации, 21-летний подозреваемый умер на месте.
Глава МВД ФРГ Александр Добриндт ранее сообщил, что правоохранители квалифицируют случившееся как теракт, совершенный по исламистским мотивам.
По информации телеканала RBB, подозреваемый Абдул Баллут пытался ранее вступить в террористическую организацию "Исламское государство"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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