Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине

Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине

© AP Photo / Markus Schreiber Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине

СМИ: число пострадавших при наезде на толпу в Берлина выросло до 25

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате наезда на толпу в центре Берлина пострадало 25 человек.

Три человека находятся в критическом состоянии.

БЕРЛИН, 26 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате наезда на толпу в центре Берлина увеличилось до 25, сообщает газета Число пострадавших в результате наезда на толпу в центре Берлина увеличилось до 25, сообщает газета Bild со ссылкой на собственную информацию.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу в районе берлинского парка Тиргартен во время мероприятия с участием сотен тысяч человек. Водитель белого фургона въехал в толпу, после чего врезался в дерево. Затем он скрылся в неизвестном направлении. Полиция Берлина ранее сообщала о гибели при наезде одной женщины и 17 пострадавших.

"Число пострадавших возросло до 25. Три человека по-прежнему находятся в критическом состоянии", - говорится в публикации.

По информации издания, главный подозреваемый в нападении, 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, был приговорен в мае участковым судом Тиргартена к году и десяти месяцам лишения свободы за подготовку тяжкого государственного преступления. Однако прокуратура оспорила этот вердикт, требуя увеличить срок заключения до двух лет и десяти месяцев. В результате апелляции приговор не вступил в силу и Баллут остался на свободе. В этот же период он официально освободился из исправительного учреждения по предыдущим нарушениям.

После вынесения судебного приговора берлинская полиция установила за ним частичное наблюдение. Поводом для проведения одного из недавних обысков в его жилье стала размещенная Баллутом в социальных сетях фотография с огнестрельным оружием в руках. Однако на тот момент сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его квартире лишь игрушечный пистолет.

Газета Welt, в свою очередь, сообщает, что после майского освобождения Баллут был обязан пройти так называемый курс дерадикализации из 26 консультаций из-за подозрений в поддержке терроризма в соцсетях. Однако он успел посетить лишь две встречи, а его третий визит был назначен на 27 июля.

Bild ранее сообщила, что правоохранительные органы Германии рассматривают наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам. По информации издания, Баллут - сторонник террористической организации "Исламское государство"* .