СМИ: число пострадавших при наезде на толпу в Берлина выросло до 25

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате наезда на толпу в центре Берлина пострадало 25 человек.
- Три человека находятся в критическом состоянии.
БЕРЛИН, 26 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате наезда на толпу в центре Берлина увеличилось до 25, сообщает газета Bild со ссылкой на собственную информацию.
Инцидент произошел поздно вечером в субботу в районе берлинского парка Тиргартен во время мероприятия с участием сотен тысяч человек. Водитель белого фургона въехал в толпу, после чего врезался в дерево. Затем он скрылся в неизвестном направлении. Полиция Берлина ранее сообщала о гибели при наезде одной женщины и 17 пострадавших.
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"Число пострадавших возросло до 25. Три человека по-прежнему находятся в критическом состоянии", - говорится в публикации.
По информации издания, главный подозреваемый в нападении, 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, был приговорен в мае участковым судом Тиргартена к году и десяти месяцам лишения свободы за подготовку тяжкого государственного преступления. Однако прокуратура оспорила этот вердикт, требуя увеличить срок заключения до двух лет и десяти месяцев. В результате апелляции приговор не вступил в силу и Баллут остался на свободе. В этот же период он официально освободился из исправительного учреждения по предыдущим нарушениям.
После вынесения судебного приговора берлинская полиция установила за ним частичное наблюдение. Поводом для проведения одного из недавних обысков в его жилье стала размещенная Баллутом в социальных сетях фотография с огнестрельным оружием в руках. Однако на тот момент сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его квартире лишь игрушечный пистолет.
Газета Welt, в свою очередь, сообщает, что после майского освобождения Баллут был обязан пройти так называемый курс дерадикализации из 26 консультаций из-за подозрений в поддержке терроризма в соцсетях. Однако он успел посетить лишь две встречи, а его третий визит был назначен на 27 июля.
Bild ранее сообщила, что правоохранительные органы Германии рассматривают наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам. По информации издания, Баллут - сторонник террористической организации "Исламское государство"* .
* Запрещенная в РФ террористическая организация.