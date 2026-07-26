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СМИ: в ФРГ проверяют данные о сообщнике подозреваемого в наезде на толпу - РИА Новости, 26.07.2026
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12:25 26.07.2026 (обновлено: 15:04 26.07.2026)
СМИ: в ФРГ проверяют данные о сообщнике подозреваемого в наезде на толпу

Bild: в Берлине проверяют данные о сообщнике подозреваемого в наезде на толпу

© REUTERS / Christian MangЭкстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине. 26 июля 2026
Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине. 26 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© REUTERS / Christian Mang
Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине. 26 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкая полиция проверяет информацию о возможном сообщнике подозреваемого в наезде на толпу в центре Берлина.
  • В результате инцидента в районе берлинского парка Тиргартен погибла одна женщина, 17 человек пострадали.
  • Основанием для проверки стало то, что несколько человек получили ножевые ранения, а очевидцы утверждают, что видели на месте происшествия мужчину в черной одежде с мачете.
БЕРЛИН, 26 июл - РИА Новости. Немецкая полиция проверяет информацию о возможном сообщнике подозреваемого в наезде на толпу в центре Берлина, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.
Инцидент произошел поздно вечером в субботу в районе берлинского парка Тиргартен во время мероприятия с участием сотен тысяч человек. Водитель белого фургона въехал в толпу, после чего врезался в дерево. Затем он скрылся в неизвестном направлении. По уточненным данным, в результате произошедшего погибла одна женщина, 17 человек пострадали.
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"Полиция проверяет, не был ли причастен к преступлению второй подозреваемый", - говорится в публикации.
По информации издания, основанием для проверки стали показания свидетелей, согласно которым в ходе нападения несколько человек также получили ножевые ранения. В этой связи очевидцы утверждают, что видели на месте происшествия "мужчину в черной одежде с мачете".
При этом, по данным следствия, главный подозреваемый Абдул Б. был одет иначе: согласно ориентировке, в момент совершения преступления на нем были черный худи и белые брюки.
По информации Bild, Абдул Б. является гражданином Германии ливанского происхождения.
Газета Welt сообщила, что главный подозреваемый освободился из исправительного учреждения для молодежи в мае 2026 года и был связан с местной исламистской средой.
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