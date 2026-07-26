СМИ: в ФРГ проверяют данные о сообщнике подозреваемого в наезде на толпу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкая полиция проверяет информацию о возможном сообщнике подозреваемого в наезде на толпу в центре Берлина.
- В результате инцидента в районе берлинского парка Тиргартен погибла одна женщина, 17 человек пострадали.
- Основанием для проверки стало то, что несколько человек получили ножевые ранения, а очевидцы утверждают, что видели на месте происшествия мужчину в черной одежде с мачете.
БЕРЛИН, 26 июл - РИА Новости. Немецкая полиция проверяет информацию о возможном сообщнике подозреваемого в наезде на толпу в центре Берлина, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.
Инцидент произошел поздно вечером в субботу в районе берлинского парка Тиргартен во время мероприятия с участием сотен тысяч человек. Водитель белого фургона въехал в толпу, после чего врезался в дерево. Затем он скрылся в неизвестном направлении. По уточненным данным, в результате произошедшего погибла одна женщина, 17 человек пострадали.
"Полиция проверяет, не был ли причастен к преступлению второй подозреваемый", - говорится в публикации.
По информации издания, основанием для проверки стали показания свидетелей, согласно которым в ходе нападения несколько человек также получили ножевые ранения. В этой связи очевидцы утверждают, что видели на месте происшествия "мужчину в черной одежде с мачете".
При этом, по данным следствия, главный подозреваемый Абдул Б. был одет иначе: согласно ориентировке, в момент совершения преступления на нем были черный худи и белые брюки.
По информации Bild, Абдул Б. является гражданином Германии ливанского происхождения.
Газета Welt сообщила, что главный подозреваемый освободился из исправительного учреждения для молодежи в мае 2026 года и был связан с местной исламистской средой.