Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине. 26 июля 2026

Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине. 26 июля 2026

© REUTERS / Christian Mang Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине. 26 июля 2026

СМИ: в ФРГ проверяют данные о сообщнике подозреваемого в наезде на толпу

Краткий пересказ от РИА ИИ Немецкая полиция проверяет информацию о возможном сообщнике подозреваемого в наезде на толпу в центре Берлина.

В результате инцидента в районе берлинского парка Тиргартен погибла одна женщина, 17 человек пострадали.

Основанием для проверки стало то, что несколько человек получили ножевые ранения, а очевидцы утверждают, что видели на месте происшествия мужчину в черной одежде с мачете.

БЕРЛИН, 26 июл - РИА Новости. Немецкая полиция проверяет информацию о возможном сообщнике подозреваемого в наезде на толпу в центре Берлина, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу в районе берлинского парка Тиргартен во время мероприятия с участием сотен тысяч человек. Водитель белого фургона въехал в толпу, после чего врезался в дерево. Затем он скрылся в неизвестном направлении. По уточненным данным, в результате произошедшего погибла одна женщина, 17 человек пострадали.

"Полиция проверяет, не был ли причастен к преступлению второй подозреваемый", - говорится в публикации.

По информации издания, основанием для проверки стали показания свидетелей, согласно которым в ходе нападения несколько человек также получили ножевые ранения. В этой связи очевидцы утверждают, что видели на месте происшествия "мужчину в черной одежде с мачете".

При этом, по данным следствия, главный подозреваемый Абдул Б. был одет иначе: согласно ориентировке, в момент совершения преступления на нем были черный худи и белые брюки.

По информации Bild, Абдул Б. является гражданином Германии ливанского происхождения.