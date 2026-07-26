СМИ: подозреваемый в наезде в Берлине находился в исправительном учреждении

Инцидент произошел поздно вечером в субботу в районе берлинского парка Тиргартен во время мероприятия с участием сотен тысяч человек. Водитель белого фургона въехал в толпу, после чего врезался в дерево. Затем он скрылся с места в неизвестном направлении. По уточненным данным, в результате произошедшего погибла одна женщина, 17 человек пострадали.