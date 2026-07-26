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СМИ: подозреваемый в наезде в Берлине находился в исправительном учреждении - РИА Новости, 26.07.2026
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10:45 26.07.2026 (обновлено: 14:01 26.07.2026)
СМИ: подозреваемый в наезде в Берлине находился в исправительном учреждении

Welt: подозреваемый в наезде в Берлине освободился из исправительного учреждения

© REUTERS / Christian MangЭкстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине
Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© REUTERS / Christian Mang
Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемый в совершении наезда на толпу в центре Берлина был освобожден из исправительного учреждения для молодежи в мае текущего года.
  • В результате наезда на толпу в районе берлинского парка Тиргартен погибла одна женщина, 17 человек пострадали.
БЕРЛИН, 26 июл - РИА Новости. Подозреваемый в совершении наезда на толпу в центре Берлина был освобожден из исправительного учреждения для молодежи в мае текущего года, сообщает газета Welt со ссылкой на источники.
Инцидент произошел поздно вечером в субботу в районе берлинского парка Тиргартен во время мероприятия с участием сотен тысяч человек. Водитель белого фургона въехал в толпу, после чего врезался в дерево. Затем он скрылся с места в неизвестном направлении. По уточненным данным, в результате произошедшего погибла одна женщина, 17 человек пострадали.
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"Подозреваемый Абдул Б. родился в 2005 году и был освобожден из исправительного учреждения для молодежи только в мае 2026 года", - говорится в публикации.
Отмечается, что молодой человек ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и был связан с местной исламистской средой.
Тем временем немецкий телеканал NTV уточняет со ссылкой на полицию, что автомобиль, на котором был совершен наезд, является частным, а не арендованным, как сообщалось ранее. На данный момент следствие устанавливает, действительно ли подозреваемый находился за рулем, и выясняет, кому принадлежит использованный белый фургон.
Welt добавляет, что немецкий спецназ провел минувшей ночью обыск по месту регистрации подозреваемого в берлинском районе Шенеберг, однако задержать никого не удалось. Дополнительный рейд также прошел по месту жительства сестры подозреваемого.
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