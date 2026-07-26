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В Берлине при наезде автомобиля на толпу погиб человек - РИА Новости, 26.07.2026
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00:59 26.07.2026
В Берлине при наезде автомобиля на толпу погиб человек

В Берлине при наезде автомобиля на толпу погиб как минимум один человек

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи в Берлине
Машины скорой помощи в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Машины скорой помощи в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате наезда автомобиля на толпу в Берлине погиб как минимум один человек.
  • Не менее 14 человек пострадали и получают медицинскую помощь.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Как минимум один человек погиб, не менее 14 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу в Берлине, сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию.
"Как минимум один человек погиб... еще 14 в настоящий момент получают медицинскую помощь в связи с полученными травмами", - говорится в сообщении агентства в соцсети Х.
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