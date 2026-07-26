БПЛА ВСУ атаковал грузовик в Белгороде, никто не пострадал

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. БПЛА ВСУ атаковал грузовой автомобиль в Белгороде, предварительно, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб региона.

Как уточняет ведомство, повреждена кабина грузовика, еще две грузовые машины, а также остекление коммерческого объекта.