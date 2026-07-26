В Башкирии молодой человек утонул в озере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Башкирии 19-летний юноша утонул, пытаясь доплыть до берега от надувного матраса.
- Тело молодого человека было обнаружено водолазами в озере Ольховое в 25 метрах от берега на глубине около трех метров.
ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Юноша в возрасте 19 лет утонул в Башкирии, пытаясь доплыть до берега, сообщает региональное ГУ МЧС.
В ведомстве уточнили, что на озере Ольховом, недалеко от села Михайловка, молодой человек плавал на надувном матрасе вместе с друзьями. Потом решил самостоятельно вернуться на берег. Через некоторое время приятели потеряли его из виду и побежали на ближайший пляж за помощью к спасателю. Он несколько раз нырял в поисках парня, но найти его не смог.
"В Уфимском районе утонул 19-летний юноша. Сегодня утром водолазы обнаружили его тело в озере Ольховое. Погибшего нашли в 25 метрах от берега, на глубине около трех метров", - говорится в сообщении.