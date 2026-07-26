В Башкирии молодой человек утонул в озере

В ведомстве уточнили, что на озере Ольховом, недалеко от села Михайловка, молодой человек плавал на надувном матрасе вместе с друзьями. Потом решил самостоятельно вернуться на берег. Через некоторое время приятели потеряли его из виду и побежали на ближайший пляж за помощью к спасателю. Он несколько раз нырял в поисках парня, но найти его не смог.