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В Башкирии молодой человек утонул в озере - РИА Новости, 26.07.2026
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14:19 26.07.2026 (обновлено: 14:25 26.07.2026)
В Башкирии молодой человек утонул в озере

В Башкирии молодой человек плавал на матрасе и утонул, пытаясь доплыть до берега

© Фото : МЧС Башкортостана/MAXБерег озера Ольховое в Башкирии, где утонул молодой человек
Берег озера Ольховое в Башкирии, где утонул молодой человек - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : МЧС Башкортостана/MAX
Берег озера Ольховое в Башкирии, где утонул молодой человек
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Башкирии 19-летний юноша утонул, пытаясь доплыть до берега от надувного матраса.
  • Тело молодого человека было обнаружено водолазами в озере Ольховое в 25 метрах от берега на глубине около трех метров.
ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Юноша в возрасте 19 лет утонул в Башкирии, пытаясь доплыть до берега, сообщает региональное ГУ МЧС.
В ведомстве уточнили, что на озере Ольховом, недалеко от села Михайловка, молодой человек плавал на надувном матрасе вместе с друзьями. Потом решил самостоятельно вернуться на берег. Через некоторое время приятели потеряли его из виду и побежали на ближайший пляж за помощью к спасателю. Он несколько раз нырял в поисках парня, но найти его не смог.
Уфимском районе утонул 19-летний юноша. Сегодня утром водолазы обнаружили его тело в озере Ольховое. Погибшего нашли в 25 метрах от берега, на глубине около трех метров", - говорится в сообщении.
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