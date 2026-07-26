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В Башкирии мужчина, укусивший полицейского, получил два года колонии - РИА Новости, 26.07.2026
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07:51 26.07.2026
В Башкирии мужчина, укусивший полицейского, получил два года колонии

Суд приговорил к двум годам колонии мужчину, укусившего полицейского за палец

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Башкирии мужчина устроил пьяный дебош в кальянной и укусил за палец полицейского.
  • Суд признал его виновным на основании видеозаписей и показаний свидетелей.
  • Подсудимому назначено наказание в виде двух лет колонии строгого режима по статьям о применении насилия к представителю власти и публичном оскорблении представителя власти.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил к двум годам колонии мужчину, который устроил пьяный дебош в кальянной и укусил за палец прибывшего на вызов полицейского, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из них следует, что ранее судимый за особо тяжкое преступление пьяный мужчина разбил бутылкой стеклянную дверь в кальянной. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили его лежащим на улице. Мужчина схватил одного из патрульных за ноги, повалил, несколько раз ударил, а затем вцепился зубами в указательный палец. Кроме того, он угрожал полицейским убийством.
В ходе судебного разбирательства подсудимый вину не признал. Суд, изучив видеозаписи и показания свидетелей, счел его вину доказанной.
Суд квалифицировал действия подсудимого по двум статьям: применение насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) и публичное оскорбление представителя власти (статья 319 УК РФ). С учетом непогашенной судимости и рецидива суд назначил мужчине наказание в виде двух лет колонии строгого режима.
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