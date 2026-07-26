В Башкирии мужчина, укусивший полицейского, получил два года колонии

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил к двум годам колонии мужчину, который устроил пьяный дебош в кальянной и укусил за палец прибывшего на вызов полицейского, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Из них следует, что ранее судимый за особо тяжкое преступление пьяный мужчина разбил бутылкой стеклянную дверь в кальянной. Приехавшие на вызов полицейские обнаружили его лежащим на улице. Мужчина схватил одного из патрульных за ноги, повалил, несколько раз ударил, а затем вцепился зубами в указательный палец. Кроме того, он угрожал полицейским убийством.