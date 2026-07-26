ВС России поразили еще два балкера в Днепро-Бугском лимане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепро-Бугском лимане ударными беспилотниками поражены два судна типа балкер, которые доставляли военные грузы ВСУ.
- ВС России продолжают наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Ударными беспилотниками в Днепро-Бугском лимане поражены еще два судна типа балкер, осуществлявшие доставку военных грузов ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Ударными беспилотными летательными аппаратами в Днепро-Бугском лимане поражены еще два судна типа балкер, осуществлявшие доставку военных грузов", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18