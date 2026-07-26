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ВС России поразили балкер, осуществлявший доставку грузов ВСУ - РИА Новости, 26.07.2026
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18:00 26.07.2026 (обновлено: 18:14 26.07.2026)
ВС России поразили балкер, осуществлявший доставку грузов ВСУ

ВС России поразили балкер, осуществлявший доставку военных грузов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА БМ-70
Боевая работа расчета БПЛА БМ-70 - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА БМ-70. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России поразили балкер южнее Одессы, который осуществлял доставку военных грузов ВСУ.
  • В течение дня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В результате ударов ВС РФ южнее Одессы поражен балкер, осуществлявший доставку военных грузов ВСУ, сообщило Минобороны России.
"В результате ударов высокоточным оружием морского базирования и ударными дронами поражены на переходе морем (южнее населенного пункта Одесса) морское судно типа "балкер", осуществлявшее доставку военных грузов", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что в течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.
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