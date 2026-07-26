ВС России поразили балкер, осуществлявший доставку грузов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили балкер южнее Одессы, который осуществлял доставку военных грузов ВСУ.
- В течение дня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В результате ударов ВС РФ южнее Одессы поражен балкер, осуществлявший доставку военных грузов ВСУ, сообщило Минобороны России.
"В результате ударов высокоточным оружием морского базирования и ударными дронами поражены на переходе морем (южнее населенного пункта Одесса) морское судно типа "балкер", осуществлявшее доставку военных грузов", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что в течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18