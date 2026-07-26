В Ярославской области экскурсионный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

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"По предварительной информации - водитель-мужчина 1964 года рождения, управляя экскурсионным автобусом Mercedes-Benz, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате восемь пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.