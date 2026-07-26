Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области экскурсионный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 26.07.2026 (обновлено: 12:27 26.07.2026)
В Ярославской области экскурсионный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Ярославской области в ДТП с экскурсионным автобусом пострадали 8 человек

© Фото : Госавтоинспекция Ярославской области На месте ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем. 26 июля 2026
На месте ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем. 26 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Госавтоинспекция Ярославской области
На месте ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем. 26 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ярославской области экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся.
  • Восемь пассажиров, включая двоих несовершеннолетних, были госпитализированы с различными травмами.
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области, сообщила Госавтоинспекция региона.
Сообщается, что ДТП произошло в 4 часа утра на 27-м километре автодороги "Тутаев - Шопша" Ярославского района.
«
"По предварительной информации - водитель-мужчина 1964 года рождения, управляя экскурсионным автобусом Mercedes-Benz, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате восемь пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в момент ДТП в салоне автобуса находились 19 человек.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
ДТП с автомобилем и микроавтобусом в Ярославле - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
В Ярославле 11 человек пострадали в ДТП
17 апреля, 09:16
 
ПроисшествияЯрославская областьЯрославский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала