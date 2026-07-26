В Ярославской области экскурсионный автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ярославской области экскурсионный автобус съехал в кювет и опрокинулся.
- Восемь пассажиров, включая двоих несовершеннолетних, были госпитализированы с различными травмами.
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области, сообщила Госавтоинспекция региона.
Сообщается, что ДТП произошло в 4 часа утра на 27-м километре автодороги "Тутаев - Шопша" Ярославского района.
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"По предварительной информации - водитель-мужчина 1964 года рождения, управляя экскурсионным автобусом Mercedes-Benz, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате восемь пассажиров автобуса, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в момент ДТП в салоне автобуса находились 19 человек.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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17 апреля, 09:16