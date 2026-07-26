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Аракчи рассказал Лаврову о попытках деэскалации ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.07.2026
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19:33 26.07.2026 (обновлено: 19:39 26.07.2026)
Аракчи рассказал Лаврову о попытках деэскалации ситуации на Ближнем Востоке

Аракчи сообщил Лаврову о дипусилиях по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи
Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : МИД России
Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи проинформировал Сергея Лаврова о дипломатических усилиях по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.
  • Телефонный разговор министров иностранных дел Ирана и России состоялся в воскресенье.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о продолжающихся дипломатических усилиях по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, сообщает МИД РФ.
Лавров и Аракчи провели телефонные переговоры в воскресенье.
"Глава иранского внешнеполитического ведомства проинформировал Сергея Лаврова о продолжающихся дипломатических усилиях, направленных на деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке, возникшую в результате нападения США на Исламскую Республику", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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