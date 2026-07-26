Аракчи рассказал Лаврову о попытках деэскалации ситуации на Ближнем Востоке

"Глава иранского внешнеполитического ведомства проинформировал Сергея Лаврова о продолжающихся дипломатических усилиях, направленных на деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке, возникшую в результате нападения США на Исламскую Республику", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.