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Иран пообещал ответить на удар Украины по судну в Каспийском море - РИА Новости, 26.07.2026
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19:02 26.07.2026 (обновлено: 19:40 26.07.2026)
Иран пообещал ответить на удар Украины по судну в Каспийском море

Аракчи заявил Лаврову, что атака ВСУ на иранское судно не останется без ответа

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСухогруз
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аракчи заявил Лаврову, что Тегеран ответит на атаку ВСУ на коммерческое судно в Каспийском море.
  • Глава МИД Ирана считает, что Израиль подстрекал Украину нанести удар с целью втянуть Европу в войну с ИРИ.
ТЕГЕРАН, 26 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран ответит на удар ВСУ по коммерческому судну в Каспийском море.
«
"В разговорах с главой евродипломатии Кайей Каллас и главой МИД России Сергеем Лавровым я подчеркнул, что действия этого киевского оппортуниста не могут остаться без ответа", — написал он в социальной сети X.
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Дипломат считает, что Израиль подстрекал Украину нанести удар с целью втянуть Европу в войну с Ираном. Со своей стороны, Лавров выразил соболезнования Тегерану из-за гибели моряка, находившегося на борту.
В субботу МИД ИРИ заявил, что ВСУ ударили по иранскому торговому судну. В результате погиб член экипажа, еще один получил ранения.
Ведомство отметило, что ответственность за последствия таких авантюр ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает. Министерство также вызвало временного поверенного Украины в Тегеране.
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В миреИранУкраинаАббас АракчиСергей ЛавровКаспийское мореКайя КалласВооруженные силы Украины
 
 
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