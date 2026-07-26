Иран пообещал ответить на удар Украины по судну в Каспийском море

Краткий пересказ от РИА ИИ Аракчи заявил Лаврову, что Тегеран ответит на атаку ВСУ на коммерческое судно в Каспийском море.

Глава МИД Ирана считает, что Израиль подстрекал Украину нанести удар с целью втянуть Европу в войну с ИРИ.

ТЕГЕРАН, 26 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран ответит на удар ВСУ по коммерческому судну в Каспийском море.

« "В разговорах с главой евродипломатии Кайей Каллас и главой МИД России Сергеем Лавровым я подчеркнул, что действия этого киевского оппортуниста не могут остаться без ответа", — написал он в социальной сети X

Дипломат считает, что Израиль подстрекал Украину нанести удар с целью втянуть Европу в войну с Ираном. Со своей стороны, Лавров выразил соболезнования Тегерану из-за гибели моряка, находившегося на борту.

В субботу МИД ИРИ заявил, что ВСУ ударили по иранскому торговому судну. В результате погиб член экипажа, еще один получил ранения.