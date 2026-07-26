Иран пообещал ответить на удар Украины по судну в Каспийском море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аракчи заявил Лаврову, что Тегеран ответит на атаку ВСУ на коммерческое судно в Каспийском море.
- Глава МИД Ирана считает, что Израиль подстрекал Украину нанести удар с целью втянуть Европу в войну с ИРИ.
ТЕГЕРАН, 26 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран ответит на удар ВСУ по коммерческому судну в Каспийском море.
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"В разговорах с главой евродипломатии Кайей Каллас и главой МИД России Сергеем Лавровым я подчеркнул, что действия этого киевского оппортуниста не могут остаться без ответа", — написал он в социальной сети X.
Дипломат считает, что Израиль подстрекал Украину нанести удар с целью втянуть Европу в войну с Ираном. Со своей стороны, Лавров выразил соболезнования Тегерану из-за гибели моряка, находившегося на борту.
В субботу МИД ИРИ заявил, что ВСУ ударили по иранскому торговому судну. В результате погиб член экипажа, еще один получил ранения.
Ведомство отметило, что ответственность за последствия таких авантюр ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает. Министерство также вызвало временного поверенного Украины в Тегеране.