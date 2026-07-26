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В Анталье автомобиль упал в ущелье, пять человек погибли - РИА Новости, 26.07.2026
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16:52 26.07.2026
В Анталье автомобиль упал в ущелье, пять человек погибли

Milliyet: в Анталье 5 человек погибли при падении автомобиля в ущелье

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В курортной провинции Анталья на юге Турции автомобиль упал в ущелье.
  • В результате аварии пять человек погибли, двое пострадали, среди пострадавших — беременная женщина.
АНКАРА, 26 июл — РИА Новости. Пять человек погибли, еще двое, включая беременную женщину, пострадали в результате падения автомобиля в ущелье в курортной провинции Анталья на юге Турции, сообщила газета Milliyet.
По данным газеты, авария произошла на дороге Ташаагыл — Деребуджак в районе Бейдигин округа Манавгат. Автомобиль потерял управление и сорвался в ущелье.
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"В автомобиле находились семь человек, пять из них погибли", — приводит издание слова губернатора Антальи Хулуси Шахина.
После сообщения о ДТП на место были направлены бригады скорой помощи, пожарные, сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) и жандармерии.
Двое пострадавших были госпитализированы. По словам губернатора, одна из пострадавших — беременная женщина. Спасательные и следственные работы на месте происшествия продолжаются.
По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Турции.
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