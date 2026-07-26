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На Алтае три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 26.07.2026
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06:02 26.07.2026 (обновлено: 11:27 26.07.2026)
На Алтае три человека погибли в ДТП

В Алтайском крае в ДТП погибли три человека, в том числе несовершеннолетний

© Фото : ГУ МВД России по Алтайскому краюПоследствия ДТП в Алтайском крае. 26 июля 2026
Последствия ДТП в Алтайском крае. 26 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : ГУ МВД России по Алтайскому краю
Последствия ДТП в Алтайском крае. 26 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Алтайском крае на 155 км + 860 м автомобильной дороги Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби произошло ДТП со смертельным исходом.
  • В результате столкновения автомобилей «Тойота Раум» и «Тойота Карина» погибли три пассажира, в том числе несовершеннолетний.
  • Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ, назначены экспертизы и исследования для установления причин и обстоятельств ДТП.
БАРНАУЛ, 26 июл - РИА Новости. Три человека, в том числе несовершеннолетний, погибли в ДТП в Алтайском крае, сообщили в МВД по региону.
"На 155 км + 860 м автомобильной дороги Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота Раум" выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем "Тойота Карина". В результате ДТП 3 пассажира погибли, в том числе несовершеннолетний", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что водители обоих автомобилей и один несовершеннолетний пассажир госпитализированы в медицинское учреждение.
"Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы и исследования, в том числе автотехническая и другие, будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего", - отмечают в МВД.
Прокурора Алтайского края проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию.
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