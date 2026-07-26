На Алтае три человека погибли в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Алтайском крае на 155 км + 860 м автомобильной дороги Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби произошло ДТП со смертельным исходом.
- В результате столкновения автомобилей «Тойота Раум» и «Тойота Карина» погибли три пассажира, в том числе несовершеннолетний.
- Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ, назначены экспертизы и исследования для установления причин и обстоятельств ДТП.
БАРНАУЛ, 26 июл - РИА Новости. Три человека, в том числе несовершеннолетний, погибли в ДТП в Алтайском крае, сообщили в МВД по региону.
"На 155 км + 860 м автомобильной дороги Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота Раум" выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем "Тойота Карина". В результате ДТП 3 пассажира погибли, в том числе несовершеннолетний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водители обоих автомобилей и один несовершеннолетний пассажир госпитализированы в медицинское учреждение.
"Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы и исследования, в том числе автотехническая и другие, будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего", - отмечают в МВД.
Прокурора Алтайского края проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию.
На Алтае в ДТП с автобусом пострадали три человека
21 июля, 09:26