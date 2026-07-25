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Опрос показал, что жители ФРГ, Польши и Великобритании думают о своих ВС - РИА Новости, 25.07.2026
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02:24 25.07.2026 (обновлено: 02:33 25.07.2026)
Опрос показал, что жители ФРГ, Польши и Великобритании думают о своих ВС

YouGov: в Германии, Польше, Британии и Австралии не уверены в своих ВС

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие на танках Leopard 2
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Германии, Польши, Великобритании и Австралии выразили неуверенность в способности своих вооруженных сил защитить их в случае нападения, согласно исследованию YouGov.
  • 70% немцев, 57% поляков, 53% британцев и 53% австралийцев не уверены в достаточной силе своих вооруженных сил для защиты страны.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Жители Германии, Польши, Великобритании и Австралии выразили неуверенность в том, что их вооруженные силы смогут защитить их в случае нападения, следует из исследования компании YouGov.
По результатам исследования, 70% немцев не уверены, что их ВС достаточно сильны для защиты страны в случае атаки. С аналогичным мнением выступили 57% поляков, 53% британцев и 53% австралийцев. В Германии показатель уверенности в немецких вооруженных силах не достигает и четверти - лишь 21% немцев в них уверены.
Исследование проводилось с 17 июня по 1 июля среди более 2 тысяч совершеннолетних жителей Великобритании, Австралии, Германии, Польши. Данные о статистической погрешности не приводятся.
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