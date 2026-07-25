В двух регионах России ожидается сильная жара в выходные

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В восточной половине Калмыкии в период с 13 до 18 часов 25 и 26 июля ожидается сильная жара до 42 градусов.
- В Башкортостане также ожидается сильная жара в воскресенье и в понедельник, но температура будет до 38 градусов.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Температура воздуха в выходные достигнет 42 градусов в восточной половине Калмыкии, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.
"В период 13-18 часов 25 и 26 июля в восточной половине Калмыкии ожидается сильная жара. Температура воздуха будет до 42 градусов тепла", - говорится в сообщении.
По словам синоптиков, сильная жара также ожидается в Башкортостане в воскресенье и в понедельник.
"Однако там температура будет до 38 градусов", - добавили специалисты.