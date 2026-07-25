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В двух регионах России ожидается сильная жара в выходные - РИА Новости, 25.07.2026
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18:17 25.07.2026
В двух регионах России ожидается сильная жара в выходные

В Калмыкии и Башкирии ожидается сильная жара

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдыхающие в парк
Отдыхающие в парк - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отдыхающие в парк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В восточной половине Калмыкии в период с 13 до 18 часов 25 и 26 июля ожидается сильная жара до 42 градусов.
  • В Башкортостане также ожидается сильная жара в воскресенье и в понедельник, но температура будет до 38 градусов.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Температура воздуха в выходные достигнет 42 градусов в восточной половине Калмыкии, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.
"В период 13-18 часов 25 и 26 июля в восточной половине Калмыкии ожидается сильная жара. Температура воздуха будет до 42 градусов тепла", - говорится в сообщении.
По словам синоптиков, сильная жара также ожидается в Башкортостане в воскресенье и в понедельник.
"Однако там температура будет до 38 градусов", - добавили специалисты.
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Республика КалмыкияРоссияРеспублика БашкортостанГидрометцентр
 
 
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