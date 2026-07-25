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Австрийский министр жестко ответила на требование Зеленского - РИА Новости, 25.07.2026
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15:06 25.07.2026 (обновлено: 23:58 25.07.2026)
Австрийский министр жестко ответила на требование Зеленского

Австрийский министр Бауэр отвергла требование Зеленского по вступлению в ЕС

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийский министр по делам Европы Клаудия Бауэр заявила, что ускоренное присоединение Украины к ЕС по требованию Киева невозможно.
  • По ее словам, сейчас нельзя предсказать, в каком состоянии Украина выйдет из конфликта, поэтому любые озвученные даты вступления в ЕС искусственные и не могут быть соблюдены.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Австрийский министр по делам Европы Клаудия Бауэр жестко ответила на требование Владимира Зеленского по вступлению в ЕС.

"На мой взгляд, президент Украины в последние месяцы часто привлекал внимание желанием диктовать дату вступления в ЕС. Ускоренное присоединение по требованию — это просто невозможно", — сказала она в интервью Welt.
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По ее словам, сейчас нельзя предсказать, в каком состоянии эта страна выйдет из конфликта, и потому любые даты, которые озвучиваются, "искусственные и не могут быть соблюдены".

Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
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