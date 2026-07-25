Австрийский министр жестко ответила на требование Зеленского

По ее словам, сейчас нельзя предсказать, в каком состоянии эта страна выйдет из конфликта, и потому любые даты, которые озвучиваются, "искусственные и не могут быть соблюдены".



Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.