Австрийский министр жестко ответила на требование Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австрийский министр по делам Европы Клаудия Бауэр заявила, что ускоренное присоединение Украины к ЕС по требованию Киева невозможно.
- По ее словам, сейчас нельзя предсказать, в каком состоянии Украина выйдет из конфликта, поэтому любые озвученные даты вступления в ЕС искусственные и не могут быть соблюдены.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Австрийский министр по делам Европы Клаудия Бауэр жестко ответила на требование Владимира Зеленского по вступлению в ЕС.
"На мой взгляд, президент Украины в последние месяцы часто привлекал внимание желанием диктовать дату вступления в ЕС. Ускоренное присоединение по требованию — это просто невозможно", — сказала она в интервью Welt.
"На мой взгляд, президент Украины в последние месяцы часто привлекал внимание желанием диктовать дату вступления в ЕС. Ускоренное присоединение по требованию — это просто невозможно", — сказала она в интервью Welt.
По ее словам, сейчас нельзя предсказать, в каком состоянии эта страна выйдет из конфликта, и потому любые даты, которые озвучиваются, "искусственные и не могут быть соблюдены".
Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.