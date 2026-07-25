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В США раскрыли, что случилось с Зеленским после удара ВС России по Киеву - РИА Новости, 25.07.2026
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12:12 25.07.2026 (обновлено: 12:50 25.07.2026)
В США раскрыли, что случилось с Зеленским после удара ВС России по Киеву

WP: Зеленский был в ярости после удара ВС РФ по военной выставке под Киевом

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Удар ВС России по военной выставке под Киевом сильно задел Владимира Зеленского, пишет Washington Post.
  • В статье отмечается, что российские военные значительно усилили удары по Украине, в частности по Киеву, при этом противовоздушная оборона не справляется с перехватом баллистики, поскольку запасы противоракет Patriot американского производства иссякли.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Удар ВС России по военной выставке под Киевом сильно задел Владимира Зеленского, пишет Washington Post.

"В вечернем обращении после российского удара по военной выставке Зеленский назвал это мероприятие дорогостоящей ошибкой, — говорится в публикации под названием "Удар России по украинской оружейной выставке привел Киев в ярость".
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В статье отмечается, что российские военные значительно усилили удары по Украине, в частности по Киеву, при этом противовоздушная оборона не справляется с перехватом баллистики, поскольку запасы противоракет Patriot американского производства иссякли.

Накануне местные СМИ сообщили о серии взрывов в Киевской области. Вскоре появилась информация о поражении выставки ассоциации производителей беспилотных систем "Армада". Согласно афишам, там планировали представить также устройства обнаружения, радиолокации и РЭБ. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что также находился на мероприятии, но выжил, как и его команда. По данным украинской прокуратуры, известно о десяти погибших и ста раненых.

В Министерстве обороны не раз подчеркивали, что, в отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При этом бойцы используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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