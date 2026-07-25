В статье отмечается, что российские военные значительно усилили удары по Украине, в частности по Киеву, при этом противовоздушная оборона не справляется с перехватом баллистики, поскольку запасы противоракет Patriot американского производства иссякли.



Накануне местные СМИ сообщили о серии взрывов в Киевской области. Вскоре появилась информация о поражении выставки ассоциации производителей беспилотных систем "Армада". Согласно афишам, там планировали представить также устройства обнаружения, радиолокации и РЭБ. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что также находился на мероприятии, но выжил, как и его команда. По данным украинской прокуратуры, известно о десяти погибших и ста раненых.



В Министерстве обороны не раз подчеркивали, что, в отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При этом бойцы используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.