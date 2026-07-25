Зеленский сделал неожиданное заявление о Трампе

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не захотел называть Дональда Трампа лучшим президентом США в интервью американскому блогеру Лоре Лумер.



В ответ на соответствующий вопрос он назвал лучшим президентом Линкольна. После этого Лумер предупредила, что глава Белого дома будет смотреть это интервью.



"Трамп – хороший, сильный лидер. Лучший или нет, конечно, история покажет. Иногда мы живем и не знаем, иногда мы воздвигаем памятники кому-то, а потом понимаем, что это был не великий человек", – сказал Зеленский.



Накануне украинские СМИ написали, что встреча Трампа и главы киевского режима может состояться на следующей неделе во время визита Зеленского в США