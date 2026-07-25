Зеленский сделал неожиданное заявление о Трампе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский не назвал Дональда Трампа лучшим президентом США, лучшим он назвал Линкольна.
- Он отметил, что Трамп — хороший, сильный лидер, но история покажет, станет ли он считаться лучшим.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не захотел называть Дональда Трампа лучшим президентом США в интервью американскому блогеру Лоре Лумер.
В ответ на соответствующий вопрос он назвал лучшим президентом Линкольна. После этого Лумер предупредила, что глава Белого дома будет смотреть это интервью.
"Трамп – хороший, сильный лидер. Лучший или нет, конечно, история покажет. Иногда мы живем и не знаем, иногда мы воздвигаем памятники кому-то, а потом понимаем, что это был не великий человек", – сказал Зеленский.
Накануне украинские СМИ написали, что встреча Трампа и главы киевского режима может состояться на следующей неделе во время визита Зеленского в США
В ответ на соответствующий вопрос он назвал лучшим президентом Линкольна. После этого Лумер предупредила, что глава Белого дома будет смотреть это интервью.
"Трамп – хороший, сильный лидер. Лучший или нет, конечно, история покажет. Иногда мы живем и не знаем, иногда мы воздвигаем памятники кому-то, а потом понимаем, что это был не великий человек", – сказал Зеленский.
Накануне украинские СМИ написали, что встреча Трампа и главы киевского режима может состояться на следующей неделе во время визита Зеленского в США