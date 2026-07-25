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Зеленский сделал неожиданное заявление о Трампе - РИА Новости, 25.07.2026
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08:37 25.07.2026 (обновлено: 09:43 25.07.2026)
Зеленский сделал неожиданное заявление о Трампе

Зеленский не захотел называть Трампа лучшим президентом США

© REUTERS / Jonathan ErnstВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский не назвал Дональда Трампа лучшим президентом США, лучшим он назвал Линкольна.
  • Он отметил, что Трамп — хороший, сильный лидер, но история покажет, станет ли он считаться лучшим.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не захотел называть Дональда Трампа лучшим президентом США в интервью американскому блогеру Лоре Лумер.

В ответ на соответствующий вопрос он назвал лучшим президентом Линкольна. После этого Лумер предупредила, что глава Белого дома будет смотреть это интервью.

"Трамп – хороший, сильный лидер. Лучший или нет, конечно, история покажет. Иногда мы живем и не знаем, иногда мы воздвигаем памятники кому-то, а потом понимаем, что это был не великий человек", – сказал Зеленский.

Накануне украинские СМИ написали, что встреча Трампа и главы киевского режима может состояться на следующей неделе во время визита Зеленского в США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
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09:42
 
В миреСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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