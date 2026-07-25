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Зеленский сделал странное заявление после болезненного удара ВС России - РИА Новости, 25.07.2026
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00:29 25.07.2026 (обновлено: 00:40 25.07.2026)
Зеленский сделал странное заявление после болезненного удара ВС России

Зеленский признал ущерб от удара ВС России по выставке беспилотников под Киевом

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский признал, что российские войска поразили выставку беспилотных систем в Киевской области.
  • Глава киевского режима заявил, что эта выставка не должна была проводиться под Киевом, и по факту происшествия уже заведены уголовные дела.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что российские войска поразили выставку беспилотных систем в Киевской области.
"Целью в Бучанском районе Киевской области стало мероприятие, которого там точно не должно быть. Сегодня общались с генеральным прокурором Русланом Кравченко, были доклады правоохранителей, уже есть уголовные производства", — заявил он в Telegram-канале.
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Как сообщило Минобороны, российские войска нанесли групповой удар по месту проведения демонстрации дронов украинского и зарубежного производства в пригороде Киева. На мероприятии находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования Сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб.
Накануне местные СМИ сообщили о серии взрывов в Киевской области. Вскоре появилась информация о поражении выставки ассоциации производителей беспилотных систем "Армада". Согласно афишам, там планировали представить также устройства обнаружения, радиолокации и РЭБ.
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