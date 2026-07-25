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Аналитики назвали отрасли, зарплаты в которых вырастут опережающими темпами - РИА Новости, 25.07.2026
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02:23 25.07.2026
Аналитики назвали отрасли, зарплаты в которых вырастут опережающими темпами

SuperJob спрогнозировал рост зарплат в ритейле, медицине и логистике

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аналитики SuperJob прогнозируют, что во втором полугодии темпы роста зарплат в российском ритейле, медицине и логистике будут выше средних по рынку и выше официальной инфляции.
  • В промышленности прирост предложений работодателей, вероятнее всего, будет выше инфляции, отмечают авторы исследования.
  • В IT-сфере рост предложений по зарплатам будет не таким высоким из-за эффекта высокой базы, при этом работодатели будут приоритетно повышать зарплаты руководителям и специалистам по информационной безопасности.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Темпы роста зарплат во втором полугодии будут выше средних по рынку и выше официальной инфляции в российском ритейле, медицине и логистике, спрогнозировали для РИА Новости аналитики SuperJob.
"Отрасли, которые будут удерживать темпы прироста (зарплатных предложений - ред.) выше средних по рынку и выше инфляции, - это ритейл с его массовым наймом и высокой текучестью кадров, медицина с дефицитом медперсонала и логистика - во многом из-за распространения e-commerce", - отмечают аналитики.
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"В промышленности прирост предложений работодателей, вероятнее всего, будет выше инфляции, - это одна из ключевых отраслей, обеспечивающих суверенитет страны, где ситуация к тому же контролируется государством", - также ожидают авторы исследования.
В IT-сфере во втором полугодии, по их мнению, предложения будут расти не столь высокими темпами из-за эффекта высокой базы (зарплаты программистов - одни из наиболее высоких на рынке). Аналитики отметили, что в приоритете на повышение зарплат у работодателей в IT - эксперты уровня руководителей и отдельные критичные направления, включая информационную безопасность.
В строительстве же ситуация зависит от экономической политики государства - любые изменения тут же скажутся на рынке вакансий и зарплатах в отрасли, добавляют эксперты.
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