Аналитики назвали отрасли, зарплаты в которых вырастут опережающими темпами

Краткий пересказ от РИА ИИ Аналитики SuperJob прогнозируют, что во втором полугодии темпы роста зарплат в российском ритейле, медицине и логистике будут выше средних по рынку и выше официальной инфляции.

В промышленности прирост предложений работодателей, вероятнее всего, будет выше инфляции, отмечают авторы исследования.

В IT-сфере рост предложений по зарплатам будет не таким высоким из-за эффекта высокой базы, при этом работодатели будут приоритетно повышать зарплаты руководителям и специалистам по информационной безопасности.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Темпы роста зарплат во втором полугодии будут выше средних по рынку и выше официальной инфляции в российском ритейле, медицине и логистике, спрогнозировали для РИА Новости аналитики SuperJob.

"Отрасли, которые будут удерживать темпы прироста (зарплатных предложений - ред.) выше средних по рынку и выше инфляции, - это ритейл с его массовым наймом и высокой текучестью кадров, медицина с дефицитом медперсонала и логистика - во многом из-за распространения e-commerce", - отмечают аналитики.

"В промышленности прирост предложений работодателей, вероятнее всего, будет выше инфляции, - это одна из ключевых отраслей, обеспечивающих суверенитет страны, где ситуация к тому же контролируется государством", - также ожидают авторы исследования.

В IT-сфере во втором полугодии, по их мнению, предложения будут расти не столь высокими темпами из-за эффекта высокой базы (зарплаты программистов - одни из наиболее высоких на рынке). Аналитики отметили, что в приоритете на повышение зарплат у работодателей в IT - эксперты уровня руководителей и отдельные критичные направления, включая информационную безопасность.