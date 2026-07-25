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Сенаторы одобрили закон о мониторинге цен на продовольственные товары - РИА Новости, 25.07.2026
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01:08 25.07.2026
Сенаторы одобрили закон о мониторинге цен на продовольственные товары

Совфед одобрил закон для мониторинга цен на всех этапах движения продтоваров

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенаторы одобрили закон, позволяющий вести мониторинг цен на всех этапах движения продовольственных товаров.
  • Перечень федеральных органов, которые будут проводить мониторинг, и список товаров, в отношении которых будет проводиться мониторинг, утвердит правительство РФ.
  • Изменения вступают в силу с 1 января 2027 года.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий вести мониторинг цен на всех этапах движения продовольственных товаров.
Документ даст возможность уполномоченным федеральным органам власти проводить такой мониторинг на каждом этапе движения продовольственных товаров для выявления резкого роста цен и анализа причин такого роста. Речь идет об органах, обладающих необходимыми полномочиями для применения соответствующих мер в ответ на повышение цен. Им потребуется доступ к ряду сведений о хозяйствующих субъектах, составляющих налоговую тайну.
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Согласно документу, перечень таких федеральных органов определит правительство РФ. Эти органы будут вправе получать сведения о производителях, поставщиках и продавцах продовольственных товаров, сделках между ними, ценах на товары и объемах их реализации, о суммах их доходов, расходов, прибыли.
Перечень товаров, в отношении которых допускается получение таких сведений, также утвердит правительство.
При этом за ФНС России закрепляются полномочия предоставлять эти сведения соответствующим федеральным органам, которые будут использовать их в целях проведения мониторинга, оценки и комплексного анализа динамики и факторов формирования цен на продовольственные товары. Состав и порядок предоставления данных сведений ФНС будет определять по согласованию с Минэкономразвития России.
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Изменения вносятся в закон о6 основах госрегулирования торговой деятельности в РФ.
Сенаторы также одобрили закон-спутник, вносящий в статью 102 Налогового кодекса РФ изменение о распространении режима налоговой тайны на сведения, которые ФНС будет передавать соответствующим федеральным органам.
Речь идет о запрете разглашения таких сведений, соблюдении требований к специальному режиму их хранения и доступа к ним, а также об ответственности за утрату документов, содержащих эти сведения, или за разглашение данных сведений.
Оба закона вступают в силу с 1 января 2027 года.
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