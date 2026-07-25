ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действий "Юга" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли более 200 военных, пять боевых бронированных машин и 27 автомобилей за сутки.
- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли более 200 военных, пять боевых бронированных машин за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Высокоивановка, Николаевка, Никоноровка, Славянск, Николайполье и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и 27 автомобилей", - говорится в сводке.
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