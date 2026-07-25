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Армия Йемена нанесла удары по военным позициям хуситов на севере страны - РИА Новости, 25.07.2026
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17:31 25.07.2026
Армия Йемена нанесла удары по военным позициям хуситов на севере страны

РИА Новости: армия Йемена нанесла удары по позициям хуситов на севере страны

© Фото : Sputnik/ СтрингерВзрыв в Йемене
Взрыв в Йемене - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Sputnik/ Стрингер
Взрыв в Йемене. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия международно признанного правительства Йемена нанесла авиаудары по военным позициям группировки «Ансар Алла» (хуситов) в нескольких районах на севере Йемена.
  • Хуситы заявили об ударе по нефтеперерабатывающим заводам в Саудовской Аравии после атак саудовских ВВС на провинцию Ходейда.
ДОХА, 25 июл - РИА Новости. Армия международно признанного правительства Йемена нанесла удары по военным позициям шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) на севере Йемена, заявил РИА Новости в субботу военный источник.
"Авиаудары были нанесены по военным позициям и подкреплениям группировки "Ансар Алла" в районах Аль-Джуба, Ас-Сафра и Маджзар в провинциях Саада и Мариб на севере Йемена", - сказал источник в йеменских военных кругах.
В свою очередь йеменский государственный проправительственный телеканал передал, что авиаударам подверглись позиции хуситов в ряде районов в провинциях Мариб и Эль-Джауф на севере Йемена. Это произошло на фоне заявления хуситов об ударе по нефтеперерабатывающим заводам в Саудовской Аравии после атак саудовских ВВС на провинцию Ходейда в ночь на субботу.
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