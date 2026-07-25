Армия Йемена нанесла удары по военным позициям хуситов на севере страны

В свою очередь йеменский государственный проправительственный телеканал передал, что авиаударам подверглись позиции хуситов в ряде районов в провинциях Мариб и Эль-Джауф на севере Йемена. Это произошло на фоне заявления хуситов об ударе по нефтеперерабатывающим заводам в Саудовской Аравии после атак саудовских ВВС на провинцию Ходейда в ночь на субботу.