Хуситы в Йемене заявили об атаке на нефтяные объекты Saudi Aramco.

ДОХА, 25 июл — РИА Новости. Шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, заявило об ударе по нефтяным объектам саудовской компании Saudi Aramco.

Стороны воздерживались от обмена ударами с октября 2022 года. Саудовская Аравия ввела блокаду севера Йемена после прихода к власти в Сане хуситов в 2014-м и контролирует воздушное пространство страны.