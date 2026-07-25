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Хуситы в Йемене заявили об атаке на нефтяные объекты Saudi Aramco - РИА Новости, 25.07.2026
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15:19 25.07.2026 (обновлено: 16:13 25.07.2026)
Хуситы в Йемене заявили об атаке на нефтяные объекты Saudi Aramco

Хуситы заявили об атаке на нефтяные объекты Saudi Aramco в городах Джизан и Янбу

© AP PhotoХуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© AP Photo
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хуситы в Йемене заявили об атаке на нефтяные объекты Saudi Aramco.
  • Под удар попали цели в городах Джизан и Янбу.
ДОХА, 25 июл — РИА Новости. Шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, заявило об ударе по нефтяным объектам саудовской компании Saudi Aramco.
"Мы провели две крупные военные операции. Целью первой стали важные объекты компании Aramco в Джизане, по ним были выпущены десятки баллистических ракет и задействованы беспилотники", — сказал представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
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Целью ударов также стали объекты нефтяной компании в промышленном городке Янбу на побережье Красного моря. Для удара по ним использовали ракеты и беспилотники.
В понедельник движение "Ансар Алла" объявило о введении морской блокады Саудовской Аравии в ответ на аналогичные меры Эр-Рияда против столичного аэропорта. Заместитель министра информации в правительстве хуситов Ахмед аш-Шами потребовал открыть авиагавани и порты.
За неделю до этого аэропорт Саны подвергся авиаударам перед приземлением самолета из Ирана. Движение обвинило в произошедшем Эр-Рияд, объявив о приостановлении режима прекращения огня.
Стороны воздерживались от обмена ударами с октября 2022 года. Саудовская Аравия ввела блокаду севера Йемена после прихода к власти в Сане хуситов в 2014-м и контролирует воздушное пространство страны.
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