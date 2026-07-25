В Екатеринбурге восстановили работу объекта Wildberries

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Работа логистического комплекса Wildberries в Екатеринбурге была приостановлена из-за плановой эвакуации.
- После эвакуации работа объекта восстановлена, прием поставок товаров ведется в обычном режиме.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Работа объекта Wildberries в Екатеринбурге восстановлена после проведения плановой эвакуации, сообщила пресс-служба компании.
Ранее пресс-служба сообщила, что из-за плановой эвакуации работа объекта Wildberries в Екатеринбурге приостановлена.
"Логистический комплекс компании в Екатеринбурге возобновил штатную работу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прием поставок товаров от продавцов для реализации ведется в обычном режиме.