В Екатеринбурге приостановили работу объекта Wildberries из-за эвакуации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Работа логистического объекта Wildberries в Екатеринбурге приостановлена из-за плановой эвакуации.
- Пресс-служба компании сообщила, что в ближайшее время планируется возобновление работы в штатном режиме.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Работа объекта Wildberries в Екатеринбурге приостановлена из-за плановой эвакуации, восстановится в ближайшее время, сообщила пресс-служба компании.
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"На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности... В ближайшее время планируется возобновление работы в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время работа логистического объекта временно приостановлена.