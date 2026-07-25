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В Екатеринбурге приостановили работу объекта Wildberries из-за эвакуации - РИА Новости, 25.07.2026
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10:22 25.07.2026
В Екатеринбурге приостановили работу объекта Wildberries из-за эвакуации

В Екатеринбурге остановили работу объекта Wildberries из-за плановой эвакуации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работа логистического объекта Wildberries в Екатеринбурге приостановлена из-за плановой эвакуации.
  • Пресс-служба компании сообщила, что в ближайшее время планируется возобновление работы в штатном режиме.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Работа объекта Wildberries в Екатеринбурге приостановлена из-за плановой эвакуации, восстановится в ближайшее время, сообщила пресс-служба компании.
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"На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности... В ближайшее время планируется возобновление работы в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время работа логистического объекта временно приостановлена.
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