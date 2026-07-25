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Бригада ВСУ под Запорожьем пожаловалась на проблемы со снабжением - РИА Новости, 25.07.2026
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Бригада ВСУ под Запорожьем пожаловалась на проблемы со снабжением

Бригада ВСУ на Запорожском направлении пожаловались на проблемы со снабжением

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики 108-й бригады территориальной обороны ВСУ пожаловались на многомесячное отсутствие ротации.
  • Военные испытывают серьезные проблемы со снабжением, из-за чего на позиции редко доставляют воду и продовольствие.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Боевики 108-й бригады территориальной обороны ВСУ, действующей на запорожском направлении, пожаловались на многомесячное отсутствие ротации, проблемы со снабжением, а также нехватку воды и еды, сообщает украинское издание "Время.ua".
Издание опубликовало обращение военных бригады, которые находятся на запорожском направлении. В видеообращении они заявляют, что испытывают серьезные проблемы со снабжением. По их словам, из-за проблем с логистикой на позиции крайне редко доставляют воду и продовольствие, военные находятся в состоянии физического и морального истощения.
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"Мы уже очень долгое время - от шести до девяти месяцев - находимся на боевых позициях без ротации. Нам очень сильно не хватает продовольственного обеспечения. Бойцы сидят голодные, они уже истощены, у них просто нет сил", - заявил один из боевиков, Максим Геймур, на видео, опубликованном изданием.
По словам родственников украинских военных, которые приводит издание, некоторые в бригаде теряют сознание от истощения, есть раненые, а моральное и физическое состояние личного состава остается критическим. Посылки на фронт идут около месяца. Родственники, как отмечается, уже обращались в офис украинского военного омбудсмена, однако не получили действенной реакции. Они призвали командование провести ротацию, наладить логистику и обеспечить военнослужащих водой, продовольствием и возможностью восстановить силы.
Министерство обороны Украины в апреле официально подтвердило дефицит поставок продуктов на позициях ряда бригад ВСУ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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