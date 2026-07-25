Бригада ВСУ под Запорожьем пожаловалась на проблемы со снабжением

Краткий пересказ от РИА ИИ Боевики 108-й бригады территориальной обороны ВСУ пожаловались на многомесячное отсутствие ротации.

Военные испытывают серьезные проблемы со снабжением, из-за чего на позиции редко доставляют воду и продовольствие.

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Боевики 108-й бригады территориальной обороны ВСУ, действующей на запорожском направлении, пожаловались на многомесячное отсутствие ротации, проблемы со снабжением, а также нехватку воды и еды, сообщает украинское издание "Время.ua".

Издание опубликовало обращение военных бригады, которые находятся на запорожском направлении. В видеообращении они заявляют, что испытывают серьезные проблемы со снабжением. По их словам, из-за проблем с логистикой на позиции крайне редко доставляют воду и продовольствие, военные находятся в состоянии физического и морального истощения.

"Мы уже очень долгое время - от шести до девяти месяцев - находимся на боевых позициях без ротации. Нам очень сильно не хватает продовольственного обеспечения. Бойцы сидят голодные, они уже истощены, у них просто нет сил", - заявил один из боевиков, Максим Геймур, на видео, опубликованном изданием.

По словам родственников украинских военных, которые приводит издание, некоторые в бригаде теряют сознание от истощения, есть раненые, а моральное и физическое состояние личного состава остается критическим. Посылки на фронт идут около месяца. Родственники, как отмечается, уже обращались в офис украинского военного омбудсмена, однако не получили действенной реакции. Они призвали командование провести ротацию, наладить логистику и обеспечить военнослужащих водой, продовольствием и возможностью восстановить силы.