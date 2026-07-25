В Белгородской области БПЛА ВСУ ударил по грузовику, ранен мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области украинский БПЛА нанес удар по грузовому автомобилю.
- Мужчина с осколочными ранениями бедра и руки транспортируется в городскую больницу №2 Белгорода.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мужчина ранен в результате удара украинского БПЛА по грузовому автомобилю в Белгородской области, ему оказывают медицинскую помощь, сообщил оперативный штаб региона.
"В районе поселка Комсомольский Белгородского округа беспилотник ВСУ нанес удар по грузовому автомобилю. Мужчину с осколочными ранениями бедра и руки бригада СМП транспортирует в городскую больницу №2 Белгорода. Медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
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