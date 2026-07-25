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В Белгородской области БПЛА ВСУ ударил по грузовику, ранен мужчина - РИА Новости, 25.07.2026
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18:37 25.07.2026 (обновлено: 18:44 25.07.2026)
В Белгородской области БПЛА ВСУ ударил по грузовику, ранен мужчина

В Белгородской области из-за удара БПЛА ВСУ по грузовику ранен мужчина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области украинский БПЛА нанес удар по грузовому автомобилю.
  • Мужчина с осколочными ранениями бедра и руки транспортируется в городскую больницу №2 Белгорода.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мужчина ранен в результате удара украинского БПЛА по грузовому автомобилю в Белгородской области, ему оказывают медицинскую помощь, сообщил оперативный штаб региона.
"В районе поселка Комсомольский Белгородского округа беспилотник ВСУ нанес удар по грузовому автомобилю. Мужчину с осколочными ранениями бедра и руки бригада СМП транспортирует в городскую больницу №2 Белгорода. Медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
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