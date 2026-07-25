В Белгороде три человека пострадали из-за удара БПЛА ВСУ

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по Белгороду, предварительно, пострадали три человека, сообщили в оперативном штабе региона.

Кроме того, при атаке второго БПЛА на коммерческий объект повреждены сооружение, фасад и три автомобиля.