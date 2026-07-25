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В Белгороде три человека пострадали из-за удара БПЛА ВСУ - РИА Новости, 25.07.2026
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14:04 25.07.2026
В Белгороде три человека пострадали из-за удара БПЛА ВСУ

Три человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Белгород

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотники ВСУ нанесли удары по Белгороду, предварительно, пострадали три человека.
  • При атаке повреждены многоквартирный дом и коммерческий объект.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по Белгороду, предварительно, пострадали три человека, сообщили в оперативном штабе региона.
«
"Один беспилотный летательный аппарат атаковал многоквартирный дом. Троих мужчин, получивших осколочные ранения, бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Кроме того, при атаке второго БПЛА на коммерческий объект повреждены сооружение, фасад и три автомобиля.
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