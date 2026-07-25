В Херсонской области из-за атак ВСУ погиб мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один мирный житель Херсонской области погиб, семь человек пострадали от атак ВСУ за сутки.
- Мужчина 1990 года рождения убит в Великих Копанях ударом БПЛА по легковому автомобилю.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Один мирный житель Херсонской области погиб, семь человек пострадали от атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
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"Один мирный житель погиб, семь человек пострадали в результате вражеских атак за минувшие сутки", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, в Великих Копанях ударом БПЛА по легковому автомобилю убит мужчина 1990 года рождения.