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В Херсонской области из-за атак ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 25.07.2026
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13:37 25.07.2026
В Херсонской области из-за атак ВСУ погиб мирный житель

Сальдо: в Херсонской области при атаках ВСУ погиб человек, еще 7 пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один мирный житель Херсонской области погиб, семь человек пострадали от атак ВСУ за сутки.
  • Мужчина 1990 года рождения убит в Великих Копанях ударом БПЛА по легковому автомобилю.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Один мирный житель Херсонской области погиб, семь человек пострадали от атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"Один мирный житель погиб, семь человек пострадали в результате вражеских атак за минувшие сутки", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, в Великих Копанях ударом БПЛА по легковому автомобилю убит мужчина 1990 года рождения.
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