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ВСУ 91 раз за сутки атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 25.07.2026
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10:44 25.07.2026
ВСУ 91 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Шуваев: ВСУ 91 раз за сутки атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло в окне жилого дома в Белгороде
Разбитое стекло в окне жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло в окне жилого дома в Белгороде . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области 91 раз за прошедшие сутки.
  • Перехвачены 195 БПЛА, противник дважды использовал авиацию и РСЗО, четыре раза производил сбросы взрывных устройств с дронов.
БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 16 муниципалитетов Белгородской области 91 раз, кроме того, перехвачены 195 БПЛА, два мирных жителя погибли, 13 ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 91 раз атаковали территорию Белгородской области… Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 195 БПЛА сбиты и подавлены", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Он добавил, что противник также дважды осуществил обстрелы с использованием авиации и реактивных систем залпового огня, а также четыре раза производил сбросы взрывных устройств с дронов. Под удары попали Белгород и 15 округов.
"В Грайворонском округе погибли два мирных жителя… Всего в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 13 человек. Семь из них продолжают оставаться в больницах", - подчеркнул врио губернатора.
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