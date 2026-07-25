В Белгородской области три человека пострадали при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали два мирных жителя и боец подразделения "Орлан".
- У одного из мирных жителей осколочные ранения головы, у другого — голени, боец "Орлана" получил осколочное ранение ноги.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Два мирных жителя и боец подразделения "Орлан" пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
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"При атаках ВСУ пострадали два мирных жителя и боец подразделения "Орлан". В Белгородском округе на участке автодороги Варваровка - Октябрьский FPV-дрон ударил по автомобилю. У одного мужчины осколочные ранения волосистой части головы, у другого - осколочное ранение голени", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении добавили, что бригада СМП транспортирует их в городскую больницу № 2 города Белгорода.
Кроме того, в поселке Октябрьский при детонации дрона боец "Орлана" получил осколочное ранение ноги. Отмечается, что ему оказали помощь в Октябрьской районной больнице, лечение продолжится амбулаторно.