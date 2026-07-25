ВС России ночью нанесли групповые удары по военным целям на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России продолжила наносить групповые удары в ночь на субботу.
- Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Армия России в ночь на субботу продолжила наносить групповые удары, сообщило министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
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