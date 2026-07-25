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ВС России "Геранями" уничтожили две подстанции, используемые ВСУ - РИА Новости, 25.07.2026
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08:28 25.07.2026 (обновлено: 09:04 25.07.2026)
ВС России "Геранями" уничтожили две подстанции, используемые ВСУ

МО: ВС России "Геранями" уничтожили две подстанции, используемые ВСУ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подстанция 110 кВ в населенном пункте Мена и подстанция 40 кВ в населенном пункте Семеновка уничтожены ВС РФ.
  • Оба объекта использовались в интересах вооруженных сил Украины.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ВС РФ уничтожили подстанцию 110 кВ в населенном пункте Мена и подстанцию 40 кВ в населенном пункте Семеновка, используемые в целях ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
Российское военное ведомство опубликовало кадры ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Черниговской области, использовавшихся в интересах вооруженных сил Украины.
"В результате ночного удара беспилотным аппаратом "Герань-4 Сикер" была уничтожена подстанция 110 кВ в населенном пункте Мена. В дневное время прямым попаданием российского ударного БПЛА того же типа была уничтожена подстанция 40 кВ в населенном пункте Семеновка", - отмечает Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСеменовка (Краматорск)Черниговская область
 
 
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