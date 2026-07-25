ВС России "Геранями" уничтожили две подстанции, используемые ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подстанция 110 кВ в населенном пункте Мена и подстанция 40 кВ в населенном пункте Семеновка уничтожены ВС РФ.
- Оба объекта использовались в интересах вооруженных сил Украины.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ВС РФ уничтожили подстанцию 110 кВ в населенном пункте Мена и подстанцию 40 кВ в населенном пункте Семеновка, используемые в целях ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
Российское военное ведомство опубликовало кадры ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Черниговской области, использовавшихся в интересах вооруженных сил Украины.
"В результате ночного удара беспилотным аппаратом "Герань-4 Сикер" была уничтожена подстанция 110 кВ в населенном пункте Мена. В дневное время прямым попаданием российского ударного БПЛА того же типа была уничтожена подстанция 40 кВ в населенном пункте Семеновка", - отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18