ВС России "Геранями" уничтожили две подстанции, используемые ВСУ

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ВС РФ уничтожили подстанцию 110 кВ в населенном пункте Мена и подстанцию 40 кВ в населенном пункте Семеновка, используемые в целях ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

"В результате ночного удара беспилотным аппаратом "Герань-4 Сикер" была уничтожена подстанция 110 кВ в населенном пункте Мена. В дневное время прямым попаданием российского ударного БПЛА того же типа была уничтожена подстанция 40 кВ в населенном пункте Семеновка", - отмечает Минобороны РФ.