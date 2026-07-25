В Нижнем Новгороде водитель автобуса умер за рулем и врезался в остановку.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл — РИА Новости. Водитель автобуса скончался за рулем и врезался в остановку в Нижнем Новгороде, уточняется число пострадавших, сообщает МВД региона.

"Водитель автобуса — мужчина 1969 года рождения — скончался во время движения, после чего автобус наехал на остановочный павильон "Республиканская" на улице Ванеева", — сообщили в ведомстве.