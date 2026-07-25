Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде водитель автобуса умер за рулем и врезался в остановку - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 25.07.2026 (обновлено: 16:06 25.07.2026)
В Нижнем Новгороде водитель автобуса умер за рулем и врезался в остановку

МВД: в Нижнем Новгороде водитель автобуса умер за рулем и врезался в остановку

© Фото : Мой Нижний Новгород/TelegramПоследствия ДТП в Нижнем Новгороде
Последствия ДТП в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Мой Нижний Новгород/Telegram
Последствия ДТП в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижнем Новгороде водитель автобуса умер за рулем и врезался в остановку.
  • Инцидент произошел в субботу около 8:30 мск на улице Ванеева.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июл — РИА Новости. Водитель автобуса скончался за рулем и врезался в остановку в Нижнем Новгороде, уточняется число пострадавших, сообщает МВД региона.
Инцидент произошла в субботу около 8:30 мск.
"Водитель автобуса — мужчина 1969 года рождения — скончался во время движения, после чего автобус наехал на остановочный павильон "Республиканская" на улице Ванеева", — сообщили в ведомстве.
Количество пострадавших уточняется.
ДТП по улице Титова в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Новосибирске водитель автобуса умер за рулем и протаранил три машины
26 августа 2025, 09:04
 
ПроисшествияНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала